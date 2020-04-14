В Екатеринбурге продолжаются репетиции парада Победы

Военные продолжают репетиции парада Победы в Екатеринбурге. Завтра, 16 апреля, военная техника выйдет на улицы Вторчермета.С 7:40 до 9:30 будет закрыта улица Дорожная от Окраинной до Городской.С 9:00 до 13:00 автомобилисты не смогут проехать по 2-й Новосибирской (от Палисадной до Чемпионов), по Зенитчиков (от Палисадной до Братской), по Палисадной (от 2-й Новосибирской до Окраинной), по Окраинной (от Палисадной до Эскадронной), по Эскадронной (от Окраинной до 2-й Новосибирской).Напомним, первая репетиция парада состоялась 14 апреля. Следующая репетиция пройдет во вторник, 21 апреля, затем — 23 апреля. Центр города впервые закроют вечером 29 апреля.