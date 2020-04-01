В Свердловской области жители нашли свалку с ядовитыми и взрывоопасными веществами

11:57 | 15.04.2020

Фото: e1.ru

Под Дегтярском в 100 метрах от трассы была найдена свалка с опасными веществами, в том числе, дихроматом калия (яд).



Также на свалке, расположенной недалеко от тропинки грибников, найдены взрывоопасные и токсичные вещества, которые могут отравлять окружающую среду.



Например, пиридин — распространенный реактив, который используется в очень многих химических синтезах. В быту он не используется, прокомментировал находку научный сотрудник Института естественных наук и математики УрФУ Кирилл Гржегоржевский.



Дихлорамин - не очень устойчивое соединение, которое используют в органическом синтезе. При хранении в темноте достаточно устойчив, но в общем достаточно опасный реагент. Это очень реакционно-способное соединение, которое вообще лучше не хранить у себя под боком, пояснил ученый.



Как образовалась свалка — пока выяснить не удалось. Портал Е1 отмечает, что дозвониться до мэрии Дегтярска не удалось. В полиции находку подтвердили.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»