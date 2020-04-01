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11:46 | 15.04.2020

Фото: кадр из фильма

Замдиректора АО «Уралэлектромедь» Мария Осипова стала героем документального проекта

Заместитель директора по развитию АО «Уралэлектромедь» Мария Осипова стала героем документального проекта «Другие люди», созданного творческой общественной организацией «Культурное просвещение» при поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.


Мария раскрывает зрителям формулу своего личностного успеха: карьерные ступени, грани творчества и реализацию множества талантов. Героиня фильма объясняет на примере АО «Уралэлектромедь», почему работать на заводе становится престижным для молодых людей.

© «Вечерние ведомости»

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