Замдиректора АО «Уралэлектромедь» Мария Осипова стала героем документального проекта

11:46 | 15.04.2020

Фото: кадр из фильма

Заместитель директора по развитию АО «Уралэлектромедь» Мария Осипова стала героем документального проекта «Другие люди», созданного творческой общественной организацией «Культурное просвещение» при поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.





Мария раскрывает зрителям формулу своего личностного успеха: карьерные ступени, грани творчества и реализацию множества талантов. Героиня фильма объясняет на примере АО «Уралэлектромедь», почему работать на заводе становится престижным для молодых людей.

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