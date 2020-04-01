В Москве от коронавируса скончался известный физик-ядерщик из Екатеринбурга

11:34 | 15.04.2020

Фото: bfm.ru

В Москве погиб 36-летний ученый из Екатеринбурга Даниил Тлисов. У него был диагностирован коронавирус.



Даниил вырос в нашем городе, учился в СУНЦ УрФУ. Затем переехал в Москву и окончил МГУ. Ученый работал на Большом адронном коллайдере и был сотрудником Института ядерных исследований.



В конце марта физик-ядерщик вернулся в Россию из Франции и находился на карантине. Тлисова госпитализировали 4 апреля из-за ухудшения состояния. Болезнь осложнялась пневмонией.



К сожалению, врачи не смогли сохранить жизнь Даниила Тлисова. Накануне он скончался.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»