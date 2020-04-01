На Урал прибыл второй самолет с гуманитарной помощью из Китая

11:16 | 15.04.2020

Фото: interfax-russia.ru

Сегодня утром в Свердловскую область прибыл второй из трех самолетов с гуманитарной помощью из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Фонда святой Екатерины.



На борту находятся 4,1 миллиона медицинских масок, 100 тысяч масок повышенной защиты, 10 тысяч защитных костюмов. Средства индивидуальной защиты предназначены для больниц Свердловской и Челябинской областей.



Напомним, средства на покупку медицинских изделий выделил председатель Совета директоров АО «Российская медная компания» миллиардер Игорь Алтушкин. А на доставку — владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский.



На Урал должны прибыть три самолета с гуманитарной помощью. Первый приземлился в Кольцово 13 апреля, маски и защитные костюмы уже начали поступать в медучреждения.вдвое на фоне самоизоляции

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»