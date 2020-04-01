На Урале объемы мусора выросли вдвое на фоне самоизоляции

11:01 | 15.04.2020

Фото: g-switch.org

С 30 марта и по сегодняшний день из городов и населенных пунктов области на полигоны вывезено 71 308 тонн мусора. Это на 30 тысяч тонн больше, чем в новогодние праздники, когда объемы мусора традиционно растут.



Более 15,1 тысячи тонн твердых коммунальных отходов вывезли с территорий Северного кластера, 13 721 тонн – Западного и 42 434 из зоны Восточного кластера с центром в Екатеринбурге.



Все регоператоры сегодня работают в плановом порядке, с соблюдением графиков. Задействовано достаточное количество спецтехники и необходимый для непрерывного производственного цикла штат сотрудников.



Сотрудники служб обеспечены индивидуальными средствами защиты, кабины машин обрабатываются дезинфицирующими средствами.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»