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10:28 | 15.04.2020
Фото: hronika.info
В уральской столице осудят гендиректора по факту хищения сахара на сумму более 11,7 млн рублей
Отметим, данное уголовное дело было возбуждено благодаря принципиальной позиции прокуратуры, после отмены незаконных процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных следственными органами полиции.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ноябре 2013 года между организацией, возглавляемой обвиняемой, и другим юридическим лицом был заключен договор хранения сахара-песка в количестве 537,6 тонн на складе, принадлежащем москвичке.
В период с ноября 2013 года по апрель 2014 года женщина давала распоряжение сотрудникам на реализацию переданного для хранения сахара-песка, а в последующем принимала меры для сокрытия своих противоправных действий путем предоставления собственнику ложной информации о сохранности вверенного имущества. Своими преступными действиями обвиняемая причинила ущерб собственнику имущества на сумму свыше 11,7 млн. рублей.
Несмотря на сложность расследования, обусловленную большим объемом следственных и иных процессуальных действий, местонахождением участников в различных субъектах РФ (Москва, Краснодарский край, Свердловская область), правоохранительным органами собраны достаточные доказательства вины обвиняемой.
Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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10:28 | 15.04.2020
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