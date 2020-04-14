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10:28 | 15.04.2020

Фото: hronika.info

В уральской столице осудят гендиректора по факту хищения сахара на сумму более 11,7 млн рублей

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летней москвички, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере).

Отметим, данное уголовное дело было возбуждено благодаря принципиальной позиции прокуратуры, после отмены незаконных процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных следственными органами полиции.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ноябре 2013 года между организацией, возглавляемой обвиняемой, и другим юридическим лицом был заключен договор хранения сахара-песка в количестве 537,6 тонн на складе, принадлежащем москвичке.

В период с ноября 2013 года по апрель 2014 года женщина давала распоряжение сотрудникам на реализацию переданного для хранения сахара-песка, а в последующем принимала меры для сокрытия своих противоправных действий путем предоставления собственнику ложной информации о сохранности вверенного имущества. Своими преступными действиями обвиняемая причинила ущерб собственнику имущества на сумму свыше 11,7 млн. рублей.

Несмотря на сложность расследования, обусловленную большим объемом следственных и иных процессуальных действий, местонахождением участников в различных субъектах РФ (Москва, Краснодарский край, Свердловская область), правоохранительным органами собраны достаточные доказательства вины обвиняемой.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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