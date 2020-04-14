В Екатеринбурге появятся два новых мусорных полигона

09:59 | 15.04.2020

Фото: энергоинновация.рф

В Екатеринбурге утверждена новая редакция схемы по обращению ТКО. Согласно документу, в уральской столице появятся два новых мусорных полигона.



До 2025 года в Екатеринбурге будут работать три объекта переработки, а после появятся еще два – на севере города и юге. Южный полигон станет основным, северный — резервным.



Отметим, чиновники не называют точного месторасположения южного полигона, где также запланирован мусоросортировочный комплекс, а в МинЖКХ пояснили, что рассматриваются пять участков для строительства нового комплекса.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»