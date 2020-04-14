РЖД эксплуатировали незаконную котельную в Нижнем Тагиле

09:25 | 15.04.2020

Фото: pravdaurfo.ru

В Нижнем Тагиле РЖД эксплуатировали котельную, у которой не было прав на осуществление деятельности. Об этом сообщает издание «Все новости Нижнего Тагила».



Нижнетагильская транспортная прокуратура проверяла, как транспортные предприятия, использующие опасные объекты, соблюдают закон о защите от ЧС. Как рассказали в ведомстве, данная котельная отапливает производственные помещения компании и снабжает теплом торговые здания на территории центра оптовой торговли. Однако госэнегронадзор не давал разрешения на допуск котельной к эксплуатации. А это значит, что работа котельной нарушает закон о промышленной безопасности.



Напомним, ранее прокуратура уже вносила представление об устранении нарушений правил пожарной безопасности на этой котельной. Они устранены, но необходимое разрешение на работу от Ростехнадзора так и не получено.



Транспортная прокуратура через суд потребует обязать РЖД оформить необходимый документ до начала отопительного сезона 2020-2021.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»