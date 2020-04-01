Сотрудники МЧС попросили свердловчан быть внимательными во время непогоды

21:55 | 14.04.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области



В Свердловской области 15 апреля ожидаются сильные дожди и мокрый снег. В связи с этим сотрудники регионального ГУ МЧС попросили уральцев быть внимательными и осторожными.



В период непогоды свердловчанам рекомендуется ограничить проведение работ на открытом воздухе, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, убрать хозяйственные вещи с балконов, а также быть предельно бдительными за рулем.



О всех непредвиденных ситуациях следует сообщать по номеру «101».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»