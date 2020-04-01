Оперштаб по коронавирусу в Свердловской области рекомендовал ограничить командировки в Москву

21:30 | 14.04.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Предприятиям Свердловской области необходимо ограничить командировки в другие регионы, в том числе в Москву. С таким заявлением выступил губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального оперштаба по противодействию COVID-19 сегодня, 14 апреля.



«Нужно провести работу с руководителями предприятий, чтобы они максимально ограничили командировки в Москву и в эпидемиологически неблагополучные районы», – сказал Евгений Куйвашев.



Как отметил главный главного государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских, случаи заболевания заводятся не только из-за рубежа, но и из других регионов.



Также предприятиям региона придется принять декларацию безопасности с комплексом мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»