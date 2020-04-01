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20:07 | 14.04.2020
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге в ДТП пострадал 3-х годовалый ребенок-пассажир
Как сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, по предварительной информации, водитель автомашины «Иран Ходро Саманд», двигаясь по Волгоградской со стороны улицы Репина, при повороте налево на ул. Ухтомская на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомашиной «Лада Калина», которая двигалась во встречном прямом направлении. От удара обе автомашины допустили наезд на дорожное ограждение.
В результате ДТП пострадал 3- летний мальчик - пассажир отечественного авто. В момент столкновения он находился на заднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве. Предварительно известно, что автокресло было установлено с нарушением инструкции крепления, в результате чего ребенок получил травмы. С места происшествия он был доставлен в детское лечебное учреждение, медики которого констатировали у пострадавшего сотрясение головного мозга и ушиб брови.
Установлено, что за рулем автомашины «Иран Ходро» находился 42- летний мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 10 лет. С его слов, во время движения он не заметил движущийся во встречном направлении автомобиль.
Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения. С места аварии были эвакуированы.
© «Вечерние ведомости»
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