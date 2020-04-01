Таксисту, обвиняемому в изнасиловании пассажирки, вынесут приговор в Екатеринбурге

19:59 | 14.04.2020

Фото: zr.ru

В Екатеринбурге будут судить бывшего 25-летнего таксиста, обвиняемого в изнасиловании своей пассажирки, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.



Инцидент случился ночью 27 июля 2019 года. Мужчина совершил изнасилование, воспользовавшись тем, что девушка была состоянии алкогольного опьянения.



В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»