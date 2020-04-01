В стационарах Свердловской области находится 150 человек с подозрением на COVID-19

19:44 | 14.04.2020

Фото: therussophile.org

В свердловских стационарах находится 150 человек с подозрением на коронавирус, об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.



По данным на 14 апреля под медицинским наблюдением находится 5008 граждан.



Напомним, всего в области 93 случая коронавируса. 37 человек уже здоровы и выписаны из больниц.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»