В Екатеринбурге пропала 84-летняя женщина

19:35 | 14.04.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В уральской столице разыскивают 84-летнюю Зинаиду Щукину (Зорину). Местонахождение пенсионерки неизвестно со вчерашнего дня, об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».



Отмечается, женщина нуждается в медицинской помощи.



Рост Щукиной 155 сантиметров, у нее худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. В последний раз женщину видели одетой в розовую куртку, темно-синюю кофту с белым рисунком, коричневые брюки, черные сапоги и розовый берет.



Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении пенсионерки, просят сообщать её по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»