В Нижнем Тагиле задержали мужчину, устроившего дома наркоплантацию

19:26 | 14.04.2020

Фото: Пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"



В Нижнем Тагиле полицейские задержали мужчину, выращивающего у себя дома коноплю, об этом сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижетагильское».



Подозреваемого задержали после пожара, случившегося из-за возгорания самодельной электропроводки для специального освящения и вытяжки. Оранжерея, находившаяся за шкафом в квартире на седьмом этаже, полностью сгорела. Также полицейские обнаружили «теплицу» в душевой кабине. Там были 8 горшков с растениями. Кроме того, в квартире были мешки с остатками высушенной травы. Всего эксперты изъяли 144 грамма конопли.



Подозреваемым оказался 30-летний мужчина, ранее не судимый. Коноплю он выращивал дома для личного потребления.



В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»