Власти Свердловской области готовятся к созданию электронной системы отслеживания передвижений

19:00 | 14.04.2020

Фото: gazeta-medvedkovo-juzhnoe.ru

В Свердловской области прорабатывается вопрос создания электронной системы, которая сможет контролировать перемещение граждан, об этом заявил замгубернатора Павел Креков на брифинге сегодня.



«На улицах увеличилось количество патрулей. «Но наша задача не наказать, а предупредить», – сказал Креков.



Также замгубернатора добавил, что в настоящее время ситуация в регионе стабильная, прирост заболеваемости COVID-19 является незначительным. В сутки медики обследуют порядка 2 тысяч человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»