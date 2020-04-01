В Свердловской области пропал мужчина

18:37 | 14.04.2020

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В поселке Сагра Свердловской области пропал 44-летний Гокадзе Георгий, об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».



Рост Георгия 180 сантиметров. У него среднее телосложение, темные волосы и карие глаза. На момент пропажи мужчина был одет в камуфляжную телогрейку, черные джинсы, резиновые сапоги и вязаную шапку.



Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Георгия Гокадзе, просят сообщать её по номеру 8-9000-44-02-20 или 02.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»