Госжилстройнадзор Свердловской области увеличил количество точек доступа к «горячей линии» по коронавирусу

18:09 | 14.04.2020

Фото: верх-исетский.екатеринбург.рф

В Госжилстройнадзоре Свердловской области увеличили количество точек доступа к «горячей линии» по коронавирусу в связи с большим количеством обращений жителей по вопросам работы управляющих компаний, об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.



Замечания по качеству дезинфекции уральцы могут по-прежнему сообщать по номеру телефона 312-07-50, в случае неудачного соединения следует перезвонить через 2-3 минуты.



Отметим, что с 30 марта на «горячую линию» поступило 544 звонка. Грубых нарушений в работе УК на сегодняшний день не выявлено.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»