В Екатеринбурге могут продлить срок действия Е-карт

17:51 | 14.04.2020

Фото: екатеринбург.рф

Мэрия Екатеринбурга рассматривает возможность продлить срок действия электронных билетов, которые используются для расчётов за проезд в муниципальном и коммерческом общественном транспорте.



– Многие горожане находятся на самоизоляции на дому из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции и не пользуются общественным транспортом. Администрация города Екатеринбурга адекватно оценивает ситуацию с горожанами, столкнувшимися с этой ситуацией, и прорабатывает решение о возможностях и путях продлении срока действия таких электронных билетов, в том числе и с учётом сроков ограничительных мер, названных на совещании у Президента РФ 14 апреля 2020 года, – рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.



Как сообщили в городском комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети уральской столицы, часть горожан не воспользовались в полном объёме имеющимся количеством поездок и не продлили их на апрель 2020 года. Речь идёт о тех, кто пользуется городским общественным транспортом по тарифу «не более 50 поездок в течение календарного месяца» для отдельных категорий граждан.



– Срок действия поездок, записанных на карте, должен продлеваться без каких-либо заявок, запросов и документальных подтверждений со стороны пользователя, в том числе чеков от предыдущих пополнений, проездов и так далее. При этом горожанам, особенно старше 65 лет, целесообразно обращаться в пункты пополнения карт (в том числе по вопросам возвратов, смены тарифного плана) только после окончания действия режима самоизоляции, чтобы беречь здоровье – как своё, так и других граждан, – добавили в пресс-службе городской администрации.



Генеральный директор АО «И-СЕТЬ» Павел Ведерников заявил, что проездные, работающие в режиме электронного кошелька, продлевать не требуется, так как они действительны до конца года. А вот безлимитные проездные стоимостью 1000 рублей будут продлены автоматически. Также после завершения режима особой готовности продлятся и те проездные, где количество ограниченно пятьюдесятью поездками.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»