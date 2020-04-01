Свердловским врачам начал поступать гуманитарный груз из Китая

Свердловским врачам начал поступать гуманитарный груз, приобретенные компанией РМК и Фондом святой Екатерины. Груз доставили на Урал при поддержке компании «Сима-ленд».Сегодня, 14 апреля, в екатеринбургскую ГКБ №40, где лечат пациентов с COVID-19, доставили 150 тысяч одноразовых масок, 400 пар перчаток, 15 тысяч защитных костюмов и 2,5 тысячи защитных очков. Также 100 тысяч одноразовых масок, 800 защитных костюмов, 300 очков и 10 тысяч перчаток поступили в городскую больницу Асбеста.«Этот самолет – первый из четырех, на которых привезут гуманитарный груз на Урал. Еще раз выражаю благодарность бизнесменам Игорю Алтушкину и Андрею Симановскому, которые организовали за свой счет покупку защитных средств и их доставку», – написал в своем аккаунте в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.