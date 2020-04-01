Главврач екатеринбургской больницы самоизолировался после контакта с заболевшим COVID-19

17:00 | 14.04.2020

Фото: regnum.ru

Главный врач екатеринбургской городской клинической больницы №14 Владимир Кухаркин самоизолировался на две недели после контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией.



В региональном оперштабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что врач попал в дальний круг контактов зараженного человека. По существующим алгоритмам, лица из неближнего круга не госпитализируются и не самоизолируются. За ними только устанавливается медицинское наблюдение. Однако врач все же отправился на самоизоляцию, принимая во внимание специфику работы.



Напомним, что сегодня в Свердловской области лабораторно подтвердились еще восемь случаев COVID-19. Общее число заболевших в регионе достигло 93.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»