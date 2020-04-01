16:23 | 14.04.2020

Сегодня днем в Екатеринбурге автомобиль Audi А4 влетел под фуру. ДТП произошло на проспекте Космонавтов перед переулком Мельковским.



По словам корреспондента veved.ru, в результате аварии легковой автомобиль получил значительные технические повреждения.



Из-за ДТП образовалась пробка в сторону центра от улицы Фронтовых бригад.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»