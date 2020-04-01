«Майская прогулка-2020» в Екатеринбурге перенесена на осень

15:37 | 14.04.2020

Фото: Майская прогулка 2020. Екатеринбург / vk.com

Организаторы «Майской прогулки-2020» в Екатеринбурге приняли решение о переносе мероприятия на осень. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.



«Команда "Майской прогулки" пристально следит за эпидемиологической ситуацией и, к огромному сожалению, вынуждена принять непростое решение о переносе нашего мероприятия на резервную дату — 27 сентября 2020 года. Все ранее внесенные регистрационные взносы будут действительны, либо по желанию перенесены на 2021 год. Места старта и финиша остаются неизменными, маршруты будут проложены по северным и северо-восточным окрестностям города. К сожалению, ввиду короткого осеннего светового дня изменятся протяженности маршрутов», – написано в официальной группе мероприятия во ВКонтакте.



Отмечается, что время работы старта и финиша объявят дополнительно.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»