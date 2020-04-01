В Мичуринском закрыли цветочный магазин из-за нарушения карантина

15:19 | 14.04.2020

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В Екатеринбурге суд закрыл цветочный магазин, расположенный в микрорайоне Мичуринский, так как торговый павильон нарушил карантин. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.



Вечером 7 апреля в Мичуринском проводилась проверка соблюдения ограничений, введенных указом губернатора. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили на улице Ручейной, 55 работающий магазин «Цветы». По факту нарушения составили протокол по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Материалы дела направили в суд для рассмотрения.



Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал ИП виновным и назначил наказание в виде административного приостановления работы цветочного магазина на 13 суток.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»