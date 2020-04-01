Новости дня
14:55 | 14.04.2020
Фото: Яндекс.Карты
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге показывает крайне низкий балл
Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, сегодня по всей России индекса самоизоляции показывает очень низкие баллы. Лишь в Москве показатель поднялся немногим выше – 3, 2 балла. На Урале по показателям лидирует Пермь с 2,8 баллами, затем идет Нижний Тагил с 2,7 баллами. В Челябинске индекс так же мал, как и в Екатеринбурге, – всего 2, 2 балла.
Возможно, люди почувствовали безопасность и начали все чаще выходить на улицу, несмотря на особый режим и вошедший в силу закон, предусматривающий штрафы за нарушение карантина. Также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил перечень отраслей, которым позволяется работать, что тоже, возможно, стало причиной повышения количества людей на улицах города.
Напомним, что сегодня было лабораторно подтверждено еще восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией в Свердловской области. Таким образом, общее число заболевших достигло 93. Берегите свое здоровье и здоровьем близких – оставайтесь дома.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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