Екатеринбургские медики получат защитную одежду от бизнес-сообщества

14:38 | 14.04.2020

Фото: m.russian.alibaba.com

В Екатеринбурге на станцию скорой помощи имени В.Ф. Капиноса поступили комплекты защитной медицинской одежды, которую помогли приобрести члены свердловского Союза промышленников и предпринимателей.



Среди 13 екатеринбургских подстанций будут распределены комбинезоны, маски, очки и перчатки. Защитная одежда необходима врачам и водителям, выезжающим к горожанам, в том числе с подозрением на коронавирусную инфекцию.



В «скорой» отметили, что всего за день расходуется 120-150 комплектов защитной одежды. Именно поэтому помощь бизнес-сообщества поступила вовремя.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»