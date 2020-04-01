Екатеринбуржец пробежал 51 километр, не выходя из дома

Екатеринбуржец Олег Логинов пробежал 51 километр на самоизоляции, не выходя на улицу. Для преодоления сверхмарафона ему потребовалось шесть часов и 26 минут. Об этом сообщает группа ВКонтакте «Куда Сходить Екатеринбург Афиша».Олег Логинов работает управляющим хостела, где и находится сейчас на самоизоляции. Он отметил, что эта отрасль также очень страдает от особого режима и повышенной готовности. Сотрудники работают, однако им необходимо соблюдать большое количество ограничений и предписаний. Олег принял решение обратить внимание на хостел, попробовав свои силы в беге дома. Ранее он регулярно делал пробежки на улице от 21 до 100 километров.При пробежке в помещении в одну сторону было всего лишь 20 метров: гостиная, коридор, умывальник и обратно. После 40 километров было уже тяжело, однако Олег хотел улучшить свой результат, подбадривал себя и все же пробежал 51 километр.