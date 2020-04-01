Впервые в параде Победы в Екатеринбурге примут участие установки «Малка» и «Мста-С»

В параде Победы в Екатеринбурге впервые примут участие самоходные артиллерийские установки «Малка» и «Мста-С», а также боевая машина пехоты БМП-3. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.Также впервые на параде поучаствуют машина постановки дымовых завес ТДА-3, предназначенная для прикрытия и маскировки войск в имитации густого тумана, автоцистерны АЦ-14, буксирно-моторные катера БМК-МО и понтонный парк, который применяется для наведения паромных и мостовых переправ.В составе механизированной колонны исторической техники в столице Урала пройдут два бронеавтомобиля БА-64, воссозданных по историческим схемам и чертежам, отреставрированные танк Т-34, бронетранспортер БТР-152 и семь мотоциклов МВ-650 со знаменами воинских частей, сформированных в Свердловске для поставки на фронты Великой Отечественной войны.– При проведении репетиции принимается ряд мер по профилактике вирусных инфекций. Военная техника, а также транспорт, которым доставляют участников парада проходят дезинфекцию. В ходе тренировок медики проводят термометрию участников, – отмечают в пресс-службе ЦВО.Добавим, что в феврале заместитель командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Поплавский сообщил, что в механизированной колонне на параде в Екатеринбурге также впервые примут участие танки Т-80 и Т-72Б3. Парадную колонну возглавит танк Т-34, который участвовал в прорыве через Манесов мост в составе Уральского добровольческого танкового корпуса во время Пражской наступательной операции.