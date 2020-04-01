На Среднем Урале произошло 13 лесных пожаров

13:31 | 14.04.2020

В Свердловской области с начала пожароопасного сезона произошло уже 13 лесных пожаров. Об этом рассказал сегодня в ходе пресс-конференции министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.



В этом году первый лесной пожар на территории региона произошёл на восемь дней раньше, чем в прошлом. Дело в погоде – она тёплая, но ветреная. Благодаря дождливой погоде это и другие возгорания были потушены в первые сутки с момента возникновения.



Все лесные пожары, произошедшие в апреле, возникли по вине жителей области, которые массово отправились в леса.



По состоянию на 13 апреля, ни одного действующего пожара в регионе не зарегистрировано.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»