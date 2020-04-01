Житель Каменска-Уральского получил десять лет строгого режима за убийство

13:19 | 14.04.2020

В Каменске-Уральском 64-летний местный житель признан виновным в убийстве.



Следствием и судом установлено, что днём 5 мая 2019 года подсудимый пьяный пришёл в гости к своему племяннику, у которого в тот момент находился его 36-летний знакомый. Подсудимый познакомился с мужчиной и предложил выпить. Деньги на выпивку он дал племяннику, который тот сходил в магазин и купил водки и пива.



Мужчины стали распивать спиртное. Между ними возник недолгий конфликт. Вскоре подсудимый ушёл спать, а двое других участников застолья стали смотреть телевизор. Через некоторое время подсудимый проснулся, вышел из спальни и складным ножом нанёс несколько ранений в область груди знакомому племянника.



Хозяин жилища выбил из его руки нож, а потерпевший в это время вылез через окно на улицу и попытался убежать, но вскоре упал на землю. Племянник подсудимого вызвал «скорую помощь» и полицию. Пострадавший скончался.



Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»