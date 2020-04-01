Число заражённых COVID-19 в Москве превысило 13 тысяч

Число больных коронавирусом в Москве за сутки увеличилось на 1489. Таким образом, всего в городе COVID-19 обнаружили у 13002 человек.Среди новых заражённых 5% - дети, 44,5% - от 18 до 45 лет, 36,5% – от 46 до 65 лет, 14% - старше 65 лет, из них 5% – старше 80.За сутки в Москве зафиксировали 13 летальных случаев. Всего от коронавируса скончались 95 человек.Из московских больниц выписались ещё 179 пациентов. Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 1016 человек.