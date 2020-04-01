В России за сутки подтверждены 2774 новых случая коронавируса

12:39 | 14.04.2020

За последние сутки в РФ зафиксированы 2774 новых случая заражения коронавирусом в 51 регионе. Всего в стране зарегистрировано 21 102 заболевших в 82 регионах.



Выписано из больниц 224 человека. Число вылечившихся пациентов увеличилось до 1694 человек.



За сутки зафиксировано 22 летальных случая: 13 в Москве, 5 в Московской области, 2 в Республике Башкортостан, 1 во Владимирской области, 1 в Воронежской области. За весь период в России от коронавируса скончалось 170 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»