В Нижнем Тагиле ИП обвиняют в даче взятки сотруднику полиции

12:29 | 14.04.2020

Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

В Нижнем Тагиле местного жителя обвиняют в даче взятки сотруднику полиции за непринятие мер по пресечению незаконной торговли немаркированными меховыми изделиями.



По версии органов следствия, 6 сентября 2019 года сотрудниками ОЭБиПК МУ МВД России «Нижнетагильское» проводились оперативно-розыскные мероприятия по пресечению незаконной торговли контрафактными товарами. В одном из магазинов Нижнего Тагила был выявлен факт реализации меховых изделий без маркировки данного товара контрольно-идентификационными знаками.



Позже владелец магазина, находясь в служебном автомобиле сотрудников полиции, предложил и лично передал оперуполномоченному ОЭБиПК незаконное денежное вознаграждение в размере 350 тыс. рублей, положив их в ящик перед передним пассажирским сидением служебного автомобиля.



Сотрудниками МУ МВД России «Нижнетагильское» зафиксировали факт передачи взятки. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»