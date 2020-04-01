12:12 | 14.04.2020

В Свердловской области учредили награды для энергетиков и коммунальщиков – Почётные дипломы и Благодарственные письма. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.



Получать награды будут организации, их работники, а также представители местной власти за достижения в сферах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.



Почётным дипломом могут быть награждены свердловские организации за большой вклад в развитие сфер деятельности министерства, за достижение высоких производственных показателей и результатов труда, за образцовые организацию и проведение особо важных мероприятий или в связи с юбилейными (10 лет и каждые последующие 5 лет со дня основания организации) и памятными датами организаций.



Благодарственное письмо могут получить за большой вклад в развитие сфер деятельности министерства, за достижение высоких производственных показателей и результатов труда, за многолетний добросовестный труд (от 10 лет), за образцовые организацию и проведение особо важных мероприятий, в связи с профессиональными праздниками, юбилейными датами со дня рождения работников, юбилейными (5 лет и каждые последующие 5 лет со дня основания организации) и памятными датами организаций и в иных случаях в соответствии с приказами министерства.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»