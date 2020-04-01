В Екатеринбурге появилась арт-загадка

11:12 | 14.04.2020

Фото: соцсети

В Екатеринбурге на улице Фурманова известный уличный художник Тимофей Радя создал свою новую работу – арт-загадку.



Арт-объект размещён на рекламном щите на крыше здания по адресу ул. Фурманова, 55. На баннере всего четыре слова: правда, жизни, обман, смерти.



«Отгадай загадку. Адрес загадки — 56.815326, 60.606000»,- написал художник на странице в соцсетях.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»