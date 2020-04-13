С уральского предприятия взыскали более 700 тыс. руб. в пользу сотрудников

09:59 | 14.04.2020

Фото: Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП России по Свердловской области

На Урале сотрудники МЖКУП «Клевакинский» на протяжении нескольких месяцев не получали зарплату. В результате этого судом было вынесено решение о взыскании с должника-организации заработной платы на общую сумму 793 тысяч рублей в пользу 21 работника.



Судебный пристав Режевского районного отдела УФССП России по Свердловской области возбудил исполнительные производства, о чем уведомил руководителя предприятия. Реакции не последовало, поэтому с расчетных счетов предприятия денежные средства взыскали.



Погасить задолженность удалось в полном объеме.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»