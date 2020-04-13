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09:11 | 14.04.2020
В Свердловской области ограничили доступ на кладбища
Документ подписал главный санврач Свердловской области Дмитрий Козловских.
Согласно тексту постановления, доступ лиц на кладбища, расположенные на территории региона, в том числе для проведения акарицидной обработки, запрещён. Исключения составляют случаи, связанные с проведением похорон и оказанием ритуальных услуг.
Кроме того, до 30 апреля ограничения введены и на проведение религиозных массовых обрядов и церемоний различных конфессий.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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