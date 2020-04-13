В Свердловской области ограничили доступ на кладбища

09:11 | 14.04.2020

В Свердловской области до 30 апреля запретили доступ граждан на кладбища. Это обозначено в постановлении о введении ограничений на проведение религиозных церемоний в связи с угрозой распространения коронавируса.



Документ подписал главный санврач Свердловской области Дмитрий Козловских.



Согласно тексту постановления, доступ лиц на кладбища, расположенные на территории региона, в том числе для проведения акарицидной обработки, запрещён. Исключения составляют случаи, связанные с проведением похорон и оказанием ритуальных услуг.



Кроме того, до 30 апреля ограничения введены и на проведение религиозных массовых обрядов и церемоний различных конфессий.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»