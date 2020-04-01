В Екатеринбурге обокрали автосалон Land Rover

19:38 | 13.04.2020

Фото: страница автосалона в соцсети «ВКонтакте»

В уральской столице обокрали закрытый из-за коронавируса автосалон Land Rover на Металлургов, 65а. Подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции №8 УМВД России по Екатеринбургу.



Как передает Znak.com, ссылаясь на источник в силовых структурах, подозреваемым является охранник салона.



«Решил поправить за счет охраняемой фирмы свое материальное положение. Вечером в субботу взял болгарку, открыл помещение касс, вскрыл стоявший там сейф и похитил хранившуюся наличность — порядка 1 млн рублей», — цитирует Znak.com источник.



Как отметили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, в ближайшее время действиям злоумышленника будет дана правовая оценка.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»