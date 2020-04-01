Губернатор Свердловской области попросил уральцев сообщать о некачественной дезинфекции подъездов

19:24 | 13.04.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал жителей региона сообщать о некачественной дезинфекции подъездов. С такой просьбой он обратился к уральцам в своем Instagram в ответ на жалобу одной из жительниц.



«Чистота важна в любое время, а сейчас особенно. Меня удивляет, что управляющие компании до сих пор не наладили уборку таким образом, чтобы у жильцов не возникали вопросы. Мы решаем вопрос о дополнительном финансировании этих работ, чтобы управляющие компании больше не могли прикрывать свое нежелание нормально работать ссылками на нехватку средств», – заявил губернатор.



Куйвашев напомнил, что в Екатеринбурге работает горячая линия, по которой можно сообщить о некачественной уборке – 304-12-18. Кроме того, пожаловаться можно в департамент государственного жилищного и строительного надзора по Свердловской области по номеру 312-07-50.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»