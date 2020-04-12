Роспотребнадзор Свердловской области потребовал запретить посещение храмов на время пандемии

19:06 | 13.04.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Свердловской области с сегодняшнего дня богослужения начнут проводиться дистанционно. Соответствующее предписание подготовили в региональном Роспотребнадзоре.



«Мы подготовили предписания, чтобы проводить такие мероприятия дистанционно. Сегодня оно будет разослано. У нас продолжает действовать ограничительный режим, поэтому важно минимизировать все контакты. Распространение инфекции идет уже внутри страны и потенциально сейчас каждый человек может быть опасен, особенно для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями», – сказал главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских на сегодняшнем брифинге по коронавирусу.



Отметим, что верующие смогут принимать участие в богослужениях дистанционно, из храмов Екатеринбурга будет организована прямая трансляция.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»