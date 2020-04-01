В Свердловской области горели домики на базе отдыха

18:40 | 13.04.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На базе отдыха в поселке Косья Нижетуринского городского округа горели два нежилых домика, об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.



Площадь пожара составила 120 кв.м. В 14-04 (мест) огонь локализован, в 14-45 (мест) открытое горение ликвидировано, в 17-10 (мест) завершена проливка и разбор сгоревших конструкций.



На место выезжали 5 единиц спецтехники и 16 человек из пожарных подразделений, в том числе добровольная дружина поселка Косья.



В ходе пожара никто не пострадал.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»