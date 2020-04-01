 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

18:40 | 13.04.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области горели домики на базе отдыха

На базе отдыха в поселке Косья Нижетуринского городского округа горели два нежилых домика, об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Площадь пожара составила 120 кв.м. В 14-04 (мест) огонь локализован, в 14-45 (мест) открытое горение ликвидировано, в 17-10 (мест) завершена проливка и разбор сгоревших конструкций.

На место выезжали 5 единиц спецтехники и 16 человек из пожарных подразделений, в том числе добровольная дружина поселка Косья.

В ходе пожара никто не пострадал.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

20:10 | 13.04.2020
В Свердловской области коронавирусом заболел сотрудник полиции

19:38 | 13.04.2020
В Екатеринбурге обокрали автосалон Land Rover

19:24 | 13.04.2020
Губернатор Свердловской области попросил уральцев сообщать о некачественной дезинфекции подъездов

19:06 | 13.04.2020
Роспотребнадзор Свердловской области потребовал запретить посещение храмов на время пандемии

18:40 | 13.04.2020
В Свердловской области горели домики на базе отдыха

18:32 | 13.04.2020
Начинается показ сериала «Зулейха открывает глаза», снятого в Пермском крае

18:31 | 13.04.2020
Виновника ДТП на Малышева в Екатеринбурге оставили под стражей

18:09 | 13.04.2020
В Екатеринбурге начали устранять аварию на водопроводе в переулке Красном

17:59 | 13.04.2020
В столице Урала стартует INNOPROM ONLINE

17:46 | 13.04.2020
95% свердловских пенсионеров досрочно получили выплаты на дому

17:29 | 13.04.2020
Игорь Сапко вошел в топ-30 эффективных депутатов Госдумы

17:26 | 13.04.2020
Екатеринбургский школьник стал победителем всероссийской инженерной олимпиады

17:00 | 13.04.2020
В Екатеринбурге осудили грузчика, жестоко убившего свою бабушку

16:54 | 13.04.2020
Минтербезопасности Пермского края предупреждает о новых схемах мошенничества

16:42 | 13.04.2020
Операторы связи обратились к главе Екатеринбурга с просьбой не допустить коллапса в отрасли

16:31 | 13.04.2020
В Свердловской области пройдут рейды по пресечению выездов на «встречку»

16:27 | 13.04.2020
В Перми проводится дезинфекция подходов к учреждениям здравоохранения

16:10 | 13.04.2020
Екатеринбургская епархия заявила о соблюдении мер безопасности против COVID-19 в Вербное воскресенье

15:48 | 13.04.2020
РЖД отменяет несколько поездов из Екатеринбурга

15:43 | 13.04.2020
В Прикамье проведено почти 16 тысяч исследований на коронавирус

15:34 | 13.04.2020
«Горьковка» приглашает пермяков посмотреть лекции по истории

15:26 | 13.04.2020
«Облачный» экзамен на «отлично» сдали магистранты Технического университета УГМК

15:19 | 13.04.2020
Учитель гимназии в Екатеринбурге проводит уроки в Instagram

15:11 | 13.04.2020
Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Прикамье разрешил работу шиномонтажных организаций

14:55 | 13.04.2020
В Екатеринбурге осудят бывшего кондуктора, который за ночь угнал три автобуса

14:31 | 13.04.2020
В столице Урала стартуют репетиции Парада Победы

14:31 | 13.04.2020
ВЭБ.РФ и «Доктор рядом» запустили проект бесплатной телемедицинской помощи

14:10 | 13.04.2020
В Свердловской области за выходные зафиксировали 280 нарушений особого режима

14:03 | 13.04.2020
В Пермском крае начнут производить овсяное молоко

13:48 | 13.04.2020
На участке трассы Екатеринбург – Курган введено одностороннее движение

13:29 | 13.04.2020
В Невьянске мужчины отомстили незнакомцу, нанеся ему смертельные удары

13:06 | 13.04.2020
Полиция Екатеринбурга задержала похитителя дорогих иномарок

13:05 | 13.04.2020
Пермская краевая служба переливания крови организовала донорство по предварительной записи

12:55 | 13.04.2020
В Свердловской области еще семь человек заразились коронавирусом

12:52 | 13.04.2020
В России число зараженных коронавирусом достигло 18 328

12:51 | 13.04.2020
Предприятия Прикамья наладили собственное производство антисептиков

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 


 