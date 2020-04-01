Виновника ДТП на Малышева в Екатеринбурге оставили под стражей

18:31 | 13.04.2020

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Владимира Васильева, обвиняемого в ДТП на улице Малышева, произошедшего 4 августа, оставят под стражей. Такое решение принял Свердловский областной суд сегодня, 13 апреля.



«Свердловский областной суд оставил под стражей Владимира Васильева, обвиняемого в ДТП с двумя погибшими на перекрестке улиц Малышева и Московской в Екатеринбурге. Апелляционная жалоба защиты на постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга оставлена без удовлетворения. Мера пресечения продлена по 12 сентября 2020 года включительно», - сказали в суде.



Напомним, в ходе аварии погибли два человека и ещё трое пострадали.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»