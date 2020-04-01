Новости дня
17:59 | 13.04.2020
Фото: официальный сайт площадки
В столице Урала стартует INNOPROM ONLINE
Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова заявила в соцсетях, что главная коммуникационная площадка для промышленности должна начать свою работу уже сейчас, а не ждать до лета или осени.
«10 лет российское и международное бизнес-сообщество приезжали на ИННОПРОМ. Сейчас ИННОПРОМ онлайн придёт к каждому, чтобы выполнить свою функцию – объединить профессиональную аудиторию в ситуации необходимой разобщённости, мобилизовать ресурсы будучи вооружёнными информацией из первых уст ключевых экспертов-спикеров. Эта платформа для тех, кто смотрит в будущее и хочет понимать, какой будет глобальное производство», – написала Казакова в Instagram.
На официальном сайте выставки анонсировали пять онлайн-сессий: «Производственный персонал: из офлайна в онлайн или…», «Роботы - это ваш шанс», «Технологии для городов: карантин на всю жизнь», «Россия в глобальных производственных цепочках», «Промышленный IT: этот безумный мир возможностей». Сессии будут проходить 15, 22 и 29 апреля, а также 13 и 20 мая.
На первой лекции спикерами будут замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, директор по персоналу ГК «Росатом» Татьяна Терентьева, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности АО «РМК» Анна Шабарова, директор по персоналу ПАО «Соллерс» Елена Семенова и директор по организационному развитию и персоналу ЧТПЗ Оксана Назарова.
Напомним. что Минпромторг России принял решения отменить в этом году проведение международной промышленной выставки «Иннопром» в связи с угрозой распространения коронавируса. Выставку перенесли на следующий год.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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