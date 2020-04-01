95% свердловских пенсионеров досрочно получили выплаты на дому

17:46 | 13.04.2020

Фото: zen.yandex.ru

В Свердловской области уже более 220 тысяч пенсионеров досрочно получили денежные выплаты на дому. Повторная доставка пенсий пройдет до 23 апреля 2020 года.



По согласованию с региональным Отделением ПФР пенсии и пособия за текущий месяц должны были быть доставлены досрочно до 12 апреля. Выплаты также доставлялись на дома жителям и отдаленных населенных пунктов. Для этого задействовали транспорт, 1,5 тысячи почтальонов и технологическое оборудование.



Как сообщает пресс-служба МР «Урал» АО «Почта России», к жителям Гаринского района почтальона добирались на снегоходе, а к жителям отдалённых посёлков Туринской Слободы - с помощью паромной переправы.



Добавим, что свердловские ветераны вместе с пенсией получат и единовременные выплаты к 75-летию Победы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»