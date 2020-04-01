Екатеринбургский школьник стал победителем всероссийской инженерной олимпиады

17:26 | 13.04.2020

Фото: департамент образования Екатеринбурга

Команда школьников «Композитные муравьеды», в которую вошел и екатеринбуржец Данил Чижов из школы №138, заняла первое место во всероссийской инженерной олимпиаде кружкового движения Национальной технологической инициативы.



Олимпиада проходила дистанционно с 7 по 10 апреля. В команду-победитель также входили Карина Львова из Новосибирска и Егор Прокофьев из Челябинска. Одиннадцатиклассник Данил Чижов также стал еще и призером соревнований.



Добавим, что в конце прошлого года Данил Чижов и девятиклассник Максим Афанасьев также стали победителями отборочного этапа пятой всероссийской олимпиады НТИ и вышли в финал соревнований.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»