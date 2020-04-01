В Екатеринбурге осудили грузчика, жестоко убившего свою бабушку

17:00 | 13.04.2020

Фото: СКР по Свердловской области

В столице Урала осудили 23-летнего грузчика, который жестоко расправился с собственной бабушкой. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.



Следствием и судом было установлено, что в июне прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился у своей бабушки, с которой у него возник конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры молодой человек стал причинять женщине удары руками и ногами, а затем в ход пошли стеклянная пепельница и металлическая вилка. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.



После совершения преступления злоумышленник продолжил распивать спиртное, а затем позвонил родственникам и попросил, чтобы они приехали, так как он убил бабушку. Прибывшие родственники сообщили о произошедшем в полицию. Вскоре подсудимого задержали.



Суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»