В Свердловской области пройдут рейды по пресечению выездов на «встречку»

16:31 | 13.04.2020

С 14 апреля в Свердловской области автоинспекторы проведут спецоперацию по пресечению опасных выездов на встречную полосу. Рейды будут идти до 17 апреля.



Как рассказали в свердловском УГИБДД, с начала года зарегистрировано 117 дорожно-транспортных происшествий, произошедших из-за выезда машин на встречную полосу. В этих авариях 37 человек погибли, а еще 237 получили травмы различной степени тяжести.



В целях профилактики ДТП свердловская Госавтоинспекция с завтрашнего дня начнет проводить операцию «Безопасная дорога», в рамках которой на федеральных и региональных трассах сотрудники ГИБДД организуют контроль за соблюдением ПДД. Это будет реализовано и в ходе скрытого патрулирования.



– Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что выезд, в нарушение Правил дорожного движения, на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. При повторном таком нарушении ПДД водителю грозит лишение права управления транспортным средством сроком на 1 год, – добавили в УГИБДД.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»