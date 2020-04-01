Екатеринбургская епархия заявила о соблюдении мер безопасности против COVID-19 в Вербное воскресенье

В екатеринбургской епархии заявили, что в храмах неукоснительно соблюдались меры безопасности против коронавирусной инфекции в день празднования Вербного воскресенья.Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем аккаунте в Instagram призвал местных жителей отказаться от посещения храмов в Вербное воскресенье и Пасху из-за угрозы распространения коронавируса. Он прикрепил к посту фото храма целителя Пантелеймона в Екатеринбурге, в котором толпились люди, и задался вопросом, неужели для свердловчан свое здоровье и здоровье близких значит так мало.– Прискорбно, что тот, кто готовил фотоиллюстрацию для Instagram Евгения Владимировича (Куйвашева), не заметил всех мер безопасности, принятых и исполняемых в храмах, но сосредоточился лишь на единственном фрагменте сегодняшнего масштабного церковного богослужения, – заявили в епархии.В заявлении также отметили, что в день Вербного воскресенья прихожане получали маски и дезинфицирующие средства, а также стояли на расстоянии друг от друга.– Если бы такие меры предпринимались в городских общественных местах (в общественном транспорте, в магазинах), думается, сегодня в нашем обществе была бы менее тревожная, менее нервозная обстановка. Также всем жителям области и Екатеринбурга было бы спокойнее, если тест-лаборатории, определяющие наличие коронавируса, дежурили бы не только у Храма-на-Крови, но и на других улицах города. И полезно было бы также раздавать людям бесплатно маски, чтобы они не покупали их из-под полы втридорога, – добавили в епархии.