РЖД отменяет несколько поездов из Екатеринбурга

15:48 | 13.04.2020

РЖД отменяет несколько поездов, связывающих Екатеринбург с другими городами России. Так, с 15 апреля перестают ходить составы до Кисловодска, а с 18 апреля отменяются поезда в обратном направлении.



Помимо этого, прекращено курсирование «Ласточек» из Екатеринбурга в Пермь и обратно. Также отменены поезда до Тюмени. Ранее сообщалось об изменении в расписании поездов до Санкт-Петербурга, Оренбурга, Казани и Ижевска.



Добавим, что с полным перечнем изменений можно ознакомиться на сайте РЖД.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»